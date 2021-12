ONG socorre 114 pessoas no Mediterrâneo perto da costa da Líbia

O navio de resgate SOS Méditerranée resgatou 114 pessoas nesta quinta-feira (16), incluindo dois recém-nascidos, que viajavam a bordo de "um barco em dificuldades na costa da Líbia", para tentar chegar à Europa, disse a ONG.



"O resgate ocorreu em águas internacionais após uma noite inteira de buscas por esta embarcação em dificuldades", informou a SOS Méditerranée, com sede em Marselha. Seu navio, Ocean Viking, opera em colaboração com a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho.



Entre os resgatados estão "30 menores, 26 deles desacompanhados" e dois recém-nascidos, o mais jovem com apenas 11 dias de idade, disse a porta-voz da ONG Meryl Sotty à AFP.



Em sua última missão, o Ocean Viking resgatou 314 migrantes no início de novembro. Após várias evacuações por motivos médicos, 306 puderam desembarcar no dia 11 de novembro em um porto da Sicília (sul da Itália).



Apesar da insegurança persistente, a Líbia continua sendo o principal ponto de passagem para dezenas de milhares de imigrantes que a cada ano procuram entrar na Europa através da Itália, a 300 quilômetros da costa da Líbia.



De acordo com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), quase 23.000 pessoas morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde 2014 tentando chegar à Europa, incluindo mais de 1.600 desde o início de 2021.