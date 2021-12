Libertados os 12 reféns norte-americanos sequestrados no Haiti

Os últimos 12 membros do grupo de 17 missionários norte-americanos e suas famílias que foram sequestradas pela gangue haitiana "400 Mawozo" foram libertados nesta quinta-feira (16), confirmou o porta-voz da polícia à AFP.



"Confirmamos a libertação das 12 pessoas que permaneciam" em cativeiro, disse Gary Desrosiers, porta-voz da polícia, sem "dar mais detalhes no momento".



Os missionários e seus familiares, um grupo de 16 americanos e um canadense, foram sequestrados no dia 16 de outubro quando voltavam de um orfanato em uma área a leste da capital, Porto Príncipe, controlada pelo "400 Mawozo", uma das gangues mais populares do país.



Dois dos missionários foram libertados em novembro e outros três no início deste mês.



A Ministérios de Ajuda Cristã havia informado que os reféns são 12 adultos com idades entre 18 e 48 anos e cinco crianças com idades entre oito meses e 15 anos.



"Agradecemos a Deus por responder à nossa oração, os doze que faltavam agora estão livres!", o grupo religioso postou em seu site.



De início, os sequestradores tinham exigido um resgate de US$ 17 milhões para libertar o grupo, informaram à AFP fontes de segurança



Agentes do FBI, autoridades haitianas e a unidade anti-sequestro da Polícia negociaram com a gangue antes da libertação.