Parlamento Europeu quer curso obrigatório contra assédio sexual para deputados

O Parlamento Europeu pediu nesta quinta-feira (16) a imposição de um curso obrigatório sobre o assédio sexual para os deputados.



Em uma sessão plenária em Estrasburgo, os deputados lamentaram que as medidas atuais "não sejam suficientemente fortes" e pediram "a instauração de uma formação obrigatória em matéria de luta contra o assédio para todos os deputados no menor prazo possível" e desde o início de seus mandatos.



O debate se concentrou em se este curso será obrigatório ou não e finalmente o texto acabou sendo aprovado por 516 votos, com 86 contrários e 75 abstenções.



Esta não é a primeira vez que se pede a adoção de cursos obrigatórios na instituição, mas até agora a organização deixou estas formações como algo opcional.



"Aparentemente, as medidas voluntárias não são suficientes", insistiu a eurodeputada social-democrata austríaca Evelyn Regner, destacando que "apenas um quarto dos membros participaram destas formações básicas".