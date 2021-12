Dinamarca quer estender perda da cidadania de imigrantes em certos crimes

A Dinamarca, um dos países mais rigorosos da Europa no campo da imigração, anunciou nesta quinta-feira (16) que quer estender a perda da cidadania às pessoas que cometerem delitos ou crimes "muito prejudiciais aos interesses vitais do Estado".



Com este novo projeto de lei, o governo social-democrata quer lutar contra traficantes de drogas e hackers, autores de uma "perturbação prolongada nos sistemas de pagamento de boa parte do país", destacou em um comunicado o Ministério de Migrações.



"Se uma pessoa cometer uma infração que atente contra os interesses vitais do Estado, os tribunais deverão poder privá-lo da cidadania dinamarquesa", explicou o ministro, Mattias Tesfaye, em um comunicado.



Até agora, podem perder a cidadania dinamarquesa as pessoas com dupla nacionalidade que a tenham obtido de forma fraudulenta ou os condenados por "terrorismo", "traição" ou "crime organizado".