Reino Unido tem recorde de mais de 88.000 casos de covid em 24 horas

O Reino Unido registrou nesta quinta-feira (16) um novo recorde de novos casos de covid-19 com 88.376 contágios.



A nação - uma das mais afetadas pelo coronavírus, com mais de 146.000 mortos - tinha registrado na quarta-feira mais de 78.000 contágios, segundo cifras oficiais fornecidas pelo governo.



As autoridades governamentais voltaram a adotar medidas como o trabalho remoto, o uso de máscaras em ambientes fechados e a exigência de apresentação do passaporte sanitário em locais com a concentração de muitas pessoas.



O primeiro-ministro, Boris Johnson, pediu aos cidadãos que "pensem muito antes de ir" a um bar ou restaurante.



Até a rainha Elizabeth II, de 95 anos, teve que renunciar preventivamente à sua tradicional reunião em família, que contaria com cerca de 50 pessoas, na terça-feira, no Castelo de Windsor.



A França anunciou nesta quinta-feira a proibição da maioria das viagens com origem e destino no Reino Unido pela "rápida" propagação da variante ômicron em território britânico.