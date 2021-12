Irã diz que ONU não pode ver imagens da central nuclear até o fim das sanções

O órgão da ONU que supervisiona as atividades nucleares não poderá analisar as imagens de uma central nuclear iraniana perto de Karaj até que as sanções contra Teerã sejam levantadas, informou um funcionário iraniano nesta quinta-feira (16).



Essas declarações foram feitas depois que Teerã e a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) chegaram a um acordo para substituir as câmeras de uma usina que fabrica centrífugas.



Este acordo ocorreu depois que as grandes potências alertaram que o tempo está se esgotando para retomar o acordo internacional de 2015, no qual o Irã prometeu reduzir suas capacidades nucleares - sob a supervisão da AIEA - em troca de um alívio das sanções.



O Irã afirma que as câmeras de vigilância foram danificadas em junho em um ataque que atribuiu a Israel.



"As câmeras serão instaladas de forma que as imagens possam ser guardadas na memória das câmeras", informou Behrouz Kamalvandi, porta-voz da Organização de Energia Atômica do Irã, citado pela agência oficial de notícias IRNA.



"Em outras palavras, a agência (da ONU) não terá acesso à informação antes que as sanções sejam levantadas", acrescentou.



Neste ano o Irã começou a restringir algumas inspeções da AIEA, como parte de uma estratégia de se afastar dos compromissos do acordo nuclear de 2015, do qual os Estados Unidos se retiraram de forma unilateral em 2018 para reinstalar uma política de sanções.



As negociações recomeçaram na semana passada em Viena para tentar reviver o acordo para impedir que o Irã desenvolva uma bomba atômica, uma versão que Teerã nega.