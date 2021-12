Rússia vê 'erros' em documentos que comprovariam sua presença militar na Ucrânia

A Rússia afirmou nesta quinta-feira (16) que os documentos de um tribunal que comprovariam sua presença militar nas regiões separatistas da Ucrânia contêm "erros" e negou que suas tropas tenham cruzado a fronteira.



Um tribunal russo da região de Rostov (sul) publicou neste mês uma sentença contra um acusado que confessou ser o responsável por fornecer alimentos às tropas russas no leste da Ucrânia.



Dimitri Peskov, um porta-voz do presidente Vladimir Putin, disse à imprensa nesta quinta-feira que o texto provavelmente contém erros.



"Estamos talvez diante de alguém que o escreveu por engano no documento, porque isso é impossível", disse Peskov.



No entanto, afirmou que a Rússia enviou regularmente ajuda humanitária para as regiões separatistas.



Nesta quinta-feira, o serviço de imprensa do tribunal de Rostov que emitiu a decisão disse que o tribunal local não havia comprovado o depoimento deste acusado.



"Não era o assunto do processo legal", afirmaram em seu comunicado, acrescentando que "o tribunal não verificou nem pôde verificar este depoimento".



O veredito afirma que, entre 2018 e 2019, foi enviada a cada duas semanas uma fila de 70 caminhões de abastecimento para as tropas russas mobilizadas no leste da Ucrânia.



Kiev e seus aliados ocidentais afirmam que a Rússia apoia as regiões separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia no conflito com o governo, que deixou mais de 13.000 mortos. Mas a Rússia nega o apoio militar.



Essa revelação ocorre em meio a tensões nas fronteiras entre Ucrânia e Rússia, a quem o Ocidente acusa de preparar cerca de 100.000 soldados para uma possível invasão.