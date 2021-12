França limita viagens com o Reino Unido por variante ômicron

França anunciou nesta quinta-feira (16) a proibição da maioria das viagens para ou a partir do Reino Unido devido à rápida propagação da variante ômicron em território britânico, no momento em que estuda novas medidas para conter o avanço da covid-19.



"Diante da rápida propagação da variante ômicron no Reino Unido, o governo (francês) restabelece as razões de peso para as viagens a partir do e para o Reino Unido, e reforça a exigência de testes na saída e chegada", afirma um comunicado.



A medida, que entrará em vigor à meia-noite de sábado (20H00 de Brasília de sexta-feira), será aplicada à maioria das viagens, especialmente "de turismo e profissionais", mas exceções estão previstas, como estudantes de intercâmbio ou em caso de morte de um familiar.



Os cidadãos residentes na França e suas famílias poderão retornar do Reino Unido - e vice-versa -, assim como os residentes em outros países da União Europeia (UE) que precisam passar pelo território francês para chegar a suas casas.



Para entrar na França, os viajantes, vacinados ou não, deverão cumprir outros requisitos como apresentar um teste negativo de menos de 24 horas e comunicar um endereço, onde terão que ficar em isolamento por sete dias.



A quarentena poderá ser retirada após 48 horas se o teste feito no desembarque apresentar resultado negativo, afirmou o porta-voz do governo francês, Gabriel Attal, sobre a medida que entrará em vigor seis dias antes do Natal.



"Essas mudanças de última hora me angustiam. Fazem você se sentir como um refém", afirmou à AFP Marie Geoffroy, de 43 anos e moradora de Londres, antes de pegar o trem para a França na estação londrina de St Pancras. "Nem todos podem se permitir" trocar as passagens.



A exclusão do turismo representa mais um golpe para a indústria francesa dos esportes de inverno. "Nos priva de um quarto da nossa clientela em um ano normal", lamenta Fançois Badjily, do Escritório de Turismo do Alpe d'Huez (sudeste).



- Aposta na vacinação -



O Reino Unido se junta à lista de destinos não recomendados pelo governo francês, como Brasil, Costa Rica e Cuba, assim como nações do sul da África.



O Reino Unido, onde a variante ômicron do coronavírus avança rapidamente, registrou nesta quinta-feira outro recorde de casos diários de covid-19 (88.376) desde o início da pandemia, de acordo com dados oficiais.



O porta-voz do primeiro-ministro britânico Boris Johnson questionou medidas como listas vermelhas de países para conter a importação da ômicron do exterior, porque "já está se propagando em todo o mundo".



A França detectou 240 casos de ômicron, mas o número provavelmente é maior, afirmou Attal, que justificou a medida como uma maneira de frear a propagação enquanto o país acelera a vacinação com as doses de reforço.



Em um contexto de aumento dos contágios, em quase 50.000 por dia, e diante da ameaça da ômicron, que especialistas temem ser mais contagiosa do que as variantes anteriores do coronavírus, o governo francês estuda novas medidas, que deve anunciar na sexta-feira.



No momento, o governo se recusa a impor toques de recolher ou confinamentos, como nos primeiros meses da crise, e defende a vacinação (76% da população já recebeu as duas doses). Há algumas semanas o governo autorizou os adultos a receber a dose de reforço.