Arábia Saudita envia ajuda humanitária ao Afeganistão

A Arábia Saudita enviou nesta quinta-feira (16) dois aviões com ajuda humanitária ao Afeganistão, a primeira vez desde que os talibãs recuperaram o poder.



O centro de ajuda humanitária e de socorro do rei Salman (KSRelief) transportou mais de 65 toneladas de ajudas diversas, informou a agência de notícias oficial Spa.



Seis aviões serão fretados para transportar 197 toneladas de ajuda ao Afeganistão, disse o chefe da KSRelief, Abdalá Al Rabeeah. Também serão enviados cerca de 200 caminhões de ajuda do Paquistão, acrescentou.



Em uma cúpula celebrada na terça-feira em Riade, as monarquias árabes deo Golfo se comprometeram "a mobilizar os esforços internacionais para proporcionar ajuda humanitária ao povo afegão e melhorar sua situação econômica".



Segundo as Nações Unidas, mais da metade dos 38 milhões de afegãos enfrentam uma escassez "grave" de alimentos.



Os Estados Unidos introduziram exceções ao regime de sanções imposto ao Afeganistão para permitir a entrega de ajuda humanitária.