Kremlin se opõe ao endurecimento da lei contra a violência doméstica

O Kremlin se recusou, nesta quinta-feira (16), a endurecer a legislação russa sobre diferentes tipos de violência doméstica, apesar da Rússia ter sido condenada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) e da pressão por uma grande reforma.



"Consideramos que a legislação em vigor já possui todos os instrumentos necessários para combater esse mal. As forças de ordem estão fazendo os esforços necessários", disse Dimitri Peskov, porta-voz do Kremlin.



"Claro que existem incidentes infelizes e trágicos", acrescentou Peskov, que se recusou a comentar a decisão do tribunal europeu.



Em uma decisão que dá razão para quatro mulheres vítimas de violência por parte de seus ex-companheiros, o órgão europeu afirmou na terça-feira que Moscou deve modificar "com urgência" seu marco legal, que não tem "nenhuma definição" de "violência doméstica".



A Rússia descriminalizou em 2017, com o apoio do presidente Vladimir Putin, atos de violência na privacidade da família, exceto os muito graves.



Correntes conservadoras, como a poderosa Igreja Ortodoxa russa, influenciaram os círculos de poder para realizar essa reforma.



Para a Igreja russa, quando a justiça se intromete nos lares, ela destrói famílias, algo "incompatível com os valores espirituais e morais tradicionais da Rússia".



Na ausência de dados oficiais, associações especializadas estimam que mais de 16 milhões de mulheres russas sofrem violência doméstica. Casos sórdidos e midiatizados dão origem a este debate todos os anos.



Perante o TEDH, em abril, o Tribunal Constitucional russo considerou inconstitucional o fato da lei russa não oferecer proteção adequada para as vítimas e não punir os reincidentes com mais seriedade.



Esta decisão deu esperança às associações de defesa dos direitos das mulheres de que irão alterar a legislação. Mas o Kremlin não parou de enviar mensagens contraditórias.



Na semana passada, Putin recusou a possibilidade de apoiar um novo projeto de lei para fortalecer essas medidas, mas alertou que "alguns se preocupam com a interferência nos assuntos familiares".



Para a militante russa Aliona Popova, Putin está sob pressão de "fundamentalistas".