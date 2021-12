Agência europeia de medicamentos aprova uso emergencial da pílula anticovid-19 da Pfizer

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) anunciou, nesta quinta-feira (16), a aprovação da pílula anticovid-19 da Pfizer para uso de emergência na União Europeia (UE).



"O fármaco, que ainda não está autorizado na UE, pode ser usado para tratar os adultos com covid-19 que não precisem de oxigênio suplementar e que têm um maior risco de desenvolver uma forma grave da doença", disse a EMA em um comunicado.



Também nesta quinta, a EMA aprovou mais dois tratamentos contra a covid-19. Um deles é baseado em anticorpos monoclonais, fabricado pela GlaxoSmithKline. O outro é um medicamento imunossupressor que já tinha autorização da União Europeia (UE) para tratar doenças inflamatórias.



O tratamento da GSK "reduz consideravelmente" as hospitalizações em pacientes em risco, observou a EMA em um comunicado.



O composto Kineret, da empresa sueca Sobi, que já era usado no tratamento de artrite e de outras doenças inflamatórias, pode "prevenir o desenvolvimento de insuficiência respiratória severa em pacientes com covid-19", acrescenta o texto.



O produto da GSK, denominado Xevudy ou sotrovimab, "destina-se ao tratamento de covid-19 em adultos e em adolescentes que não precisam de oxigênio (... e) que apresentam alto risco de formas graves", completou a EMA.



Já o uso do Kineret foi aprovado para adultos "que precisam de oxigênio adicional (...) e com risco de desenvolver insuficiência respiratória grave".



Xevudy é o terceiro tratamento com anticorpos monoclonais recomendado pela UE para o tratamento da covid-19, após autorização, em novembro, da Regkirona e do Ronapreve.



Diante da presença de um elemento perigoso, como um vírus, nosso corpo produz anticorpos, naturalmente, para lidar com a ameaça.



A ideia é selecionar anticorpos naturais e reproduzi-los artificialmente para depois administrá-los.