EUA lista empresas chinesas de biotecnologia por monitorar uigures

O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (16) que acrescentou empresas chinesas de biotecnologia à sua lista de companhias violadoras dos direitos humanos, acusando-as de vigilância de alta tecnologia da minoria uigur.



"A pesquisa científica em biotecnologia e inovação médica pode salvar vidas. Infelizmente, a República Popular da China optou por usar essas tecnologias para controlar seu povo e reprimir membros de minorias étnicas e religiosas", lamentou a secretária estadunidense do Comércio, Gina Raimondo, em um comunicado.



O Departamento de Comércio restringiu o intercâmbio econômico com a Academia de Ciências Médicas Militares e com 11 de seus institutos de pesquisa por seu trabalho biotecnológico, o qual inclui supostas "armas de controle cerebral", afirma o texto.



Grupos de direitos humanos relataram vigilância sem precedentes dos uigures, de maioria muçulmana, na região de Xinjiang. As operações incluem rastreamento de DNA, assim como operações de Inteligência Artificial para reconhecer e monitorar rostos.



"Não podemos permitir que tecnologias e softwares americanos que apoiam a ciência médica e a inovação em biotecnologia sejam desviados para usos contrários à segurança nacional", disse Raimondo.



Ativistas, testemunhas e o governo dos Estados Unidos dizem que mais de um milhão de uigures e outros muçulmanos estão sendo mantidos em cativeiro em campos de concentração na tentativa de desenraizá-los de suas tradições islâmicas e de assimilá-los à força.



Pequim descreve esses locais como centros de treinamento vocacional e defende que seu objetivo é reduzir o risco de propagação do radicalismo islâmico, após uma série de ataques mortais.