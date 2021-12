O Banco Central Europeu reduziu, nesta quinta-feira (16), para 4,2% sua previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da eurozona em 2022, mas a elevou para 2,9% para 2023, em meio à onda de infecções de coronavírus e da escassez de componentes.



Os economistas da instituição monetária também preveem um crescimento de 5,1% para 2021, e de 1,6%, em 2024, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista coletiva.



Até o momento, a instituição de supervisão do euro previa 5,0% para este ano; 4,6%, para o próximo; e 2,1%, para 2023.