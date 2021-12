BCE encerrará seu programa emergencial contra a pandemia depois de março

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira (16) que vai flexibilizar seu apoio à economia, apesar da propagação da variante ômicron, enquanto se mantém preparado para responder ao aumento da inflação.



As compras de dívida líquida como parte de seu programa de compras de emergência contra a pandemia (PEPP), de 1,85 bilhão de euros (2,09 bilhões de dólares), se reduzirão ainda mais no primeiro trimestre de 2022 e expirarão no final de março, disse a instituição.



O programa, que foi lançado em 2020 para ajudar a economia e os mercados financeiros a se recuperarem do choque da covid-19, funciona atualmente a um ritmo mensal de cerca de 70 bilhões de euros (79 bilhões de dólares) de compras líquidas de dívida privada e pública.



Por outro lado, o BCE deixou aberta a possibilidade de prorrogar as compras líquidas ou reativar o programa se for necessário diante da "incerteza" sobre a evolução da pandemia.



Para não deixar os mercados sem liquidez de uma vez, o BCE também previsto uma dotação de compras adicionais depois de março.



Essa quantidade se somará ao antigo programa de recompra de títulos públicos e privados (chamado APP), que passará para 40 bilhões de euros (45 bilhões de dólares) mensais no segundo trimestre de 2022, depois para 30 bilhões no terceiro trimestre, para voltar a 20 bilhões de euros mensais a partir de então, seu ritmo atual.



"O progresso da recuperação econômica e o avanço para o objetivo da inflação a médio prazo permitem uma redução gradual do ritmo das compras de ativos", afirmou o BCE em um comunicado, embora "a acomodação monetária ainda seja necessária".