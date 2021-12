Otan rejeita exigência de Moscou de renunciar à adesão da Ucrânia

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, rejeitou nesta quinta-feira (16) o pedido da Rússia de excluir a possibilidade de adesão da Ucrânia à aliança e denunciou as ações de Moscou.



"Não vamos comprometer o direito da Ucrânia de escolher seu próprio caminho. Não vamos comprometer o direito da Otan de proteger e defender todos os aliados da Otan", afirmou o secretário-geral após uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Bruxelas.



Zelensky declarou que "desde 2014, desde o início da guerra, a Rússia empurra a Ucrânia para a Otan e hoje está preparando o difícil caminho de sua adesão".



Os países ocidentais acusam a Rússia de preparar uma nova invasão à Ucrânia e de posicionar um grande contingente de tropas na fronteira.



Na quarta-feira, a Rússia entregou uma lista de exigências de segurança à subsecretária de Estado para a Europa, Karen Donfried, que visitou Moscou.



Donfried desembarcou nesta quinta-feira em Bruxelas para apresentar as propostas à Otan em uma reunião com os embaixadores dos Estados membros, afirmaram fontes diplomáticas.



Em 2008, a adesão da Ucrânia e da Geórgia foi prometida em uma reunião de cúpula da Otan em Bucareste, apesar das advertências da França e da Alemanha. Mas a entrada de um novo membro deve ser aprovada por unanimidade, lembrou Stoltenberg.



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, quer um diálogo direto com os Estados Unidos sobre a disputa com Kiev e busca garantias de segurança como uma condição para reduzir as tensões.



Estados Unidos e União Europeia alertaram que no caso de uma invasão devem impor sanções contundentes à Rússia.



"O agressor é a Rússia", afirmou Stoltenberg. "Foi a Rússia que usou a força militar contra a Ucrânia, anexou ilegalmente uma parte da Ucrânia, a Crimeia, em 2014, e continua a desestabilizar o leste do país", acrescentou.