Nova erupção do vulcão Semeru na Indonésia interrompe operações de resgate

O vulcão Semeru, na ilha indonésia de Java, teve duas novas erupções nesta quinta-feira (16), expelindo uma coluna de cinzas e lava que fizeram centenas de pessoas das equipes de resgate fugirem.



O vulcão, cuja erupção inesperada em 4 de dezembro deixou ao menos 48 mortos, projetou cinzas até 4,5 quilômetros da cratera, localizada na parte oriental da ilha de Java.



O fluxo de lava gerado chegou até as cidades onde as equipes de resgate ainda buscam cerca de doze pessoas desaparecidas entre montanhas de barro e restos vulcânicos.



Essa erupção dupla obrigou as autoridades a suspenderem as operações de busca nesta quinta-feira, informou o socorrista Saiful Hasan. "É muito perigoso para os socorristas", disse à AFP.



Até o momento não há informações sobre novas vítimas por esses novos episódios.



A catástrofe de 4 de dezembro deixou aldeias com ruas completamente cobertas de barro e cinzas, que devoraram casas e veículos e obrigaram mais de 10.000 pessoas a fugirem.



A Indonésia, que possui mais de 130 vulcões ativos, se encontra no chamado "cinturão de fogo" do Pacífico, uma faixa onde o atrito de placas continentais provoca uma atividade sísmica e vulcânica elevada.



Na terça-feira, um terremoto de magnitude 7,3 abalou o leste do país, mas não provocou vítimas ou danos significativos.