Europa busca resposta coordenada ao avanço da variante ômicron

Os líderes da União Europeia (UE) destacaram nesta quinta-feira (16) a necessidade de acelerar a vacinação contra a covid-19 e tentam encontrar uma posição comum diante do aumento dos contágios e do avanço da variante ômicron, que já levou diversos países do bloco a aprovarem restrições de entrada de forma unilateral.



A ômicron provoca "especial preocupação por sua capacidade de propagação rápida e de pressionar nossa sociedade e nossos sistemas de saúde", afirmou o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, ao chegar para a reunião de cúpula em Bruxelas.



"Hoje buscaremos uma coordenação maior em várias frentes", completou.



O agravamento da situação de saúde no continente se tornou uma prioridade do encontro, que também abordará as tensões entre Rússia e Ucrânia, o controle migratório após a crise em Belarus e o aumento dos preços da energia, temas que ficaram em segundo plano.



As previsões da Comissão Europeia apontam que a nova variante, ainda mais contagiosa que as anteriores, será a dominante no continente em meados de janeiro.



- Mais vacinas e novos tratamentos -



Durante a reunião, os governantes europeus destacaram a urgência de se acelerar a vacinação.



"A extensão da vacinação para todos e a administração das doses de reforço são cruciais e urgentes", afirmaram os líderes do bloco após os debates desta quinta-feira.



O continente apresenta uma boa taxa de vacinação, com 67% da população com as duas doses.



Alguns países estão muito atrasados, porém. Nove dos 27 membros apresentam taxas inferiores a 60%. Bulgária, Romênia e Eslováquia continuam abaixo de 50%.



"A chave é seguir com a vacinação", afirmou o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez.



Com uma das maiores taxas do continente, o país iniciou na quarta-feira a imunização de crianças de 5 a 11 anos.



Os governantes também podem abordar o tema da vacinação obrigatória, que Áustria e Alemanha se preparam para adotar em 2022. A aplicação da medida será, no entanto, uma decisão de cada país, e não comunitária.



O Centro Europeu para para a Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) advertiu que a vacinação "não é suficiente" para frear as transmissões e defendeu o retorno de medidas como o teletrabalho, o uso de máscara e a limitação da capacidade em espaços públicos.



Diante do aumento dos casos, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou nesta quinta-feira dois novos tratamentos contra a covid-19, um baseado em anticorpos monoclonais de GlaxoSmithLkine e um medicamento imunossupressor.



Além disso, a agência sanitária autorizou o uso emergencial da pílula contra a covid da Pfizer, além de sua aprovação formal.



- Restrições em aumento -



Devido à rápida propagação da ômicron no Reino Unido, a França proibirá a partir de sábado as viagens não essenciais procedentes de, ou para o Reino Unido, que não integra mais a UE.



O Reino Unido registrou nesta quinta-feira outro recorde de casos diários de covid-19 desde o início da pandemia, com mais de 88.000 casos, de acordo com dados oficiais.



A rainha Elizabeth II decidiu cancelar a grande refeição que organiza tradicionalmente antes do Natal com sua família, em função do aumento das infecções pela variante ômicron.



- Restrições -



A ômicron também provocou o retorno das restrições de mobilidade entre países da UE, algo que parecia no passado desde a adoção, em julho, do passaporte sanitário europeu que permitia aos vacinados viajarem sem a necessidade de testes, ou de quarentenas.



Itália, Irlanda, Portugal e Grécia intensificaram as restrições de entrada a partir de Estados-membros, com a exigência de testes de PCR mesmo para visitantes vacinados.



A Comissão Europeia recordou que as medidas unilaterais devem ser "proporcionais" e com a duração o mais curta possível.



Na área econômica, o Banco Central Europeu (BCE) anunciou nesta quinta-feira que reduzirá o apoio à economia, apesar da propagação da variante ômicron, enquanto se mantém preparado para responder ao aumento da inflação.



A pandemia provocou mais de 5,3 milhões de mortes e pelo menos 271 milhões de casos, de acordo com um balanço da AFP baseado em números oficiais.



Os contágios também aumentam na África. Na quarta-feira (15), a África do Sul registrou quase 27.000 novos casos de coronavírus em 24 horas, semanas depois de ter anunciado a descoberta da variante ômicron.



A mesma situação acontece na Ásia, onde apenas a China parece blindada. O país, onde foram registrados os primeiros casos de coronavírus há dois anos, informou nesta quinta-feira que registrou um total de 100.000 casos desde o início da pandemia, em uma população total de 1,4 bilhão de pessoas.