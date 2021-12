Kremlin rejeita decisão da justiça alemã sobre assassinato de checheno

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira (16) que rejeita "categoricamente" a condenação à prisão perpétua na Alemanha de um russo pelo assassinato em Berlim, em 2019, de um opositor checheno, um crime supostamente ordenado por Moscou.



"Rejeitamos categoricamente as conclusões", afirmou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



O Tribunal de Berlim declarou na quarta-feira o russo Vadim Krasikov, conhecido como Vadim Sokolov, culpado pela morte a tiros de um ex-dirigente separatista checheno em um parque da capital alemã e concluiu que o assassinato foi diretamente ordenado pelas autoridades russas.



Em seguida, a Alemanha anunciou a expulsão de dois diplomatas russos.



"Tudo isso faz parte dos episódios desagradáveis em nossas relações bilaterais, mas acreditamos que isso não pode influenciar o estabelecimento de um diálogo entre o presidente (Vladimir) Putin e o novo chanceler alemão" Olaf Scholz, afirmou Peskov.



O ministério russo das Relações Exteriores denunciou nesta quinta-feira uma decisão "infundada" e "totalmente alheia à realidade".



Em um comunicado, o ministério advertiu a Alemanha que a Rússia "adotará medidas recíprocas" em resposta.



Tornike Kavtarashvili, de 40 anos, lutou contra as forças russas entre 2000 e 2004. Ele morava desde 2016 com sua família na Alemanha, onde havia solicitado asilo.



De acordo com o Ministério Público da Alemanha, o condenado atirou duas vezes contra a vítima e uma terceira vez na cabeça quando ele estava no chão. Krasikov foi detido pouco depois.



O Kremlin sempre negou qualquer envolvimento no crime.