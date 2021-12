Johnson enfrenta risco de derrota fatal em reduto conservador inglês

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson, em rápida queda de popularidade entre a opinião pública britânica e inclusive entre os deputados conservadores, enfrenta nesta quinta-feira (16) uma eleição parcial em um reduto conservador e uma derrota poderia precipitar uma moção de censura dentro de seu partido.



Após uma série de escândalos nas últimas semanas ao redor do primeiro-ministro, cuja legitimidade é cada vez mais questionada por acusações de corrupção e de violação das regras anticovid no período de Natal do ano passado, mais 25% da bancada conservadora (99 de 361 deputados) se rebelou na terça-feira contra o governo em um votação sobre as novas restrições contra a variante ômicron.



As medidas foram aprovadas graças ao apoio da oposição trabalhista, mas esta foi a maior rebelião conservadora sofrida por Johnson, cuja renúncia é defendida pela maioria dos britânicos, de acordo com várias pesquisas.



No atual contexto, a eleição para repor a cadeira da circunscrição rural de North Shropshire, na região central da Inglaterra, ganhou um caráter de plebiscito sobre a liderança de Johnson.



Esta circunscrição com pouco mais de 80.000 eleitores vota de maneira fiel há várias décadas nos candidatos conservadores. Owen Paterson, que ocupava a cadeira desde 1997, recebeu em 2019 os votos de 23.000 eleitores.



Mas Paterson foi obrigado a renunciar recentemente, depois de ter sido acusado de pressionar integrantes do governo de Johnson para defender os interesses de duas empresas para as quais atuava como consultor remunerado.



Além disso, o primeiro-ministro tentou modificar as regras parlamentares para proteger Paterson, o que provocou a irritação de boa parte dos deputados e eleitores.



A imprensa prevê uma derrota conservadora, um resultado que ameaçaria precipitar o envio de cartas de não confiança dos membros do partido contra seu líder, um trâmite necessário para desencadear uma votação interna com o objetivo de afastá-lo do comando da formação.



O jornal conservador The Daily Telegraph informa que "alguns deputados sugeriram de maneira privada que a perda de North Shropshire seria o último prego no caixão da liderança de Johnson".



E se perder a liderança do partido, Johnson teria que deixar também Downing Street, como aconteceu com sua antecessora Theresa May em 2019.



- Doses de reforço para popularidade -



O Partido Liberal-Democrata é o mais bem posicionado para assumir a cadeira de North Shropshire, auxiliado pelo voto tático dos trabalhistas, com os quais estabeleceram uma aliança para tentar infligir uma derrota ao primeiro-ministro.



A situação é diametralmente oposta ao mês de maio, quando os conservadores, que estavam com grande popularidade graças ao sucesso da campanha de vacinação contra a covid-19, arrebataram da oposição trabalhista seu histórico reduto de Hartlepool, na região nordeste da Inglaterra.



Agora o coronavírus volta a ser uma grande preocupação entre os britânicos, que a poucos dias das festas de Natal observam cada vez mais eventos cancelados e receberam a recomendação de limitar as interações diante da disparada sem precedentes de casos.



O Reino Unido, um dos países mais afetados da Europa pela pandemia, com mais de 146.000 mortes até o momento, registrou na quarta-feira o recorde de 78.610 novos contágios em 24 horas.



O recorde anterior era de 68.053 casos em 8 de janeiro, durante o avanço da variante alfa, anterior à delta, atualmente a dominante na Europa.



Para evitar que os hospitais entrem em colapso, o governo Johnson estabeleceu a meta gigantesca de oferecer uma dose de reforço da vacina contra a covid a todos os adultos até o fim de ano.



O desafio logístico implica um milhão de injeções por dia e mais centros de vacinação foram abertos - com funcionamento por mais horas. Mas nada garante que, mesmo que a meta seja alcançada, isto será suficiente para devolver ao líder conservador a popularidade perdida.