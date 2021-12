China alcança 100.000 casos de covid-19 durante a pandemia

A China anunciou nesta quinta-feira (16) que atingiu a marca de 100.000 infectadas com covid-19 desde o início da pandemia há quase dois anos na cidade de Wuhan, segundo as estatísticas oficiais, que não incluem os contagiados assintomáticos.



Apesar de alguns focos esporádicos, a China conseguiu conter a propagação do coronavírus em seu território desde 2020. A população retomou uma vida quase normal, graças a uma política drástica de prevenção.



O país asiático, com 1,4 bilhão de habitantes, registra dezenas de casos diários, muito abaixo dos balanços de outros países.



Nesta quinta-feira, o ministério da Saúde anunciou 77 novos contágios a nível nacional, o que elevou a exatamente 100.000 o total acumulado oficialmente desde o início da pandemia.



A título de comparação, o Reino Unido, com uma população de 67 milhões de pessoas, registrou na quarta-feira o recorde de 78.610 contágios em apenas 24 horas.



Ao contrário da maioria dos países, o balanço chinês não inclui as pessoas assintomáticas, que são registradas de maneira separada e que aumentam em várias dezenas a média diária.



Desde o início da pandemia, a China registra 4.636 mortes por covid-19. Desde maio de 2020, apenas duas pessoas morreram vítima da doença, de acordo com o balanço oficial.



O último surto no país foi declarado na província costeira e industrial de Zhejian (leste), onde foram anunciados 56 casos nesta quinta-feira.



Os cidadãos chineses podem frequentar normalmente restaurantes, lojas, hospitais, locais turísticos e escritórios, mas devam apresentar um "código de saúde" verde em seus smartphones.



Este código não exige que a pessoa esteja vacinada, mas funciona por geolocalização e atesta que ela não esteve em um local afetado por um surto ou em contato próximo com um caso de covid-19.



Mesmo assim, a vacinação é intensamente promovida e praticamente obrigatória entre servidores públicos e funcionários de empresas públicas.



O balanço mais recente do ministério da Saúde registra 2,63 bilhões de doses administradas entre 1,4 bilhão de habitantes, mas não detalha o percentual da população que recebeu pelo menos duas doses.