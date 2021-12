Quatro crianças morrem em acidente com castelo inflável em escola na Austrália

Quatro crianças morreram e várias ficaram gravemente feridas em um acidente com um castelo inflável nesta quinta-feira (16) durante uma festa escolar de fim de ano na Austrália.



"Posso confirmar com tristeza que quatro crianças morreram, quatro estão em condição crítica e uma em estado grave", afirmou o chefe de polícia da ilha da Tasmânia, Darren Hine.



Os alunos de uma escola do ensino básico do norte da Tasmânia celebravam o fim das aulas antes do recesso de Natal quando aconteceu o acidente, que provocou a queda de uma altura de 10 metros.



Vários helicópteros de resgate e ambulâncias foram enviados ao local.



A imprensa exibiu imagens de policiais chorando diante de lonas azuis que cobriam o que alguns descreveram como "uma cena muito chocante e angustiante".



O primeiro-ministro Scott Morrison chamou o incidente de "simplesmente devastador".



A escola havia convidado os pais a colaborar com o evento, que incluiu uma área de jogos, um tobogã, uma área de artes e atividades manuais e um castelo inflável.



"O objetivo do dia é comemorar um ano de sucesso e aproveitar algumas atividades divertidas com os colegas de classe", afirmou a escola Hillcrest Primary em sua página no Facebook.



A mensagem teve uma atualização algumas horas depois: "Aconteceu um acidente na área da nossa escola. Vamos fechar a escola pelo resto do dia".



"Pedimos que os pais venham buscar seus filhos com urgência".