Acidente de avião deixa nove mortos na República Dominicana

Um avião caiu nesta quarta-feira (15) no Aeroporto Internacional de Las Américas, em Santo Domingo, deixando nove mortos, informou a empresa proprietária da aeronave.



O produtor musical porto-riquenho José Ángel Hernández, mais conhecido como Flow La Movie e responsável por sucessos como "Te boté", está entre os falecidos, segundo lista de vítimas divulgada pela empresa.



"A Helidosa Aviation Group informa e lamenta o trágico acidente ocorrido nesta quarta-feira por uma de suas aeronaves (...), no qual todos os tripulantes e passageiros morreram tragicamente", disse a companhia aérea em um comunicado, no qual especifica que a aeronave, uma Gulfstream, tinha como destino a cidade de Miami, nos Estados Unidos.



Segundo a imprensa local, a aeronave caiu ao tentar fazer um pouso de emergência devido a uma avaria após decolar de outro terminal aéreo próximo à capital da República Dominicana.