Banco Mundial anuncia US$ 93 bilhões em financiamento para as nações mais pobres

O fundo do Banco Mundial que ajuda as nações mais pobres recebeu uma injeção de 93 bilhões de dólares para aumentar o auxílio destinado à recuperação da pandemia e outros programas, anunciou a instituição nesta quarta-feira (15).



"O compromisso generoso de hoje de nossos parceiros é um passo crítico no apoio aos países pobres em seus esforços para se recuperar da crise de covid-19", disse o presidente do Banco Mundial, David Malpass.



É o maior aporte já feito pela Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), que concede subsídios a 74 países, a maioria deles africanos, informou a entidade com sede em Washington.



O pacote inclui US$ 23,5 bilhões em contribuições de 48 países de alta e média renda, bem como financiamentos obtidos nos mercados de capitais e contribuições do próprio Banco Mundial, segundo um comunicado.



O fundo da AID é reabastecido a cada três anos, mas, devido à pandemia, a última injeção de dinheiro foi antecipada em um ano e durará até junho de 2025.



O Banco Mundial disse que os fundos ajudarão os países a se preparar melhor para as dificuldades futuras, incluindo pandemias, crises financeiras e desastres naturais.



Embora os fundos ajudem países em todo o mundo, os recursos estão cada vez mais indo para a África, que receberá cerca de 70 por cento do financiamento.