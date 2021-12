Wall Street fecha em alta; mercado saúda firmeza do Fed frente à inflação

A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (15), saudando a atitude determinada do Federal Reserve (Fed, banco central americano) frente à inflação.



O Dow Jones, que abriu no vermelho, subiu 1,08% a 35.927,43 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuperou-se, registrando 2,15% a 15.565,58 unidades. O S&P; 500 fechou em alta de 1,63% a 4.709,85 pontos.



Todos os olhos se voltavam para o Fed, que não decepcionou os mercados, ao adotar uma política firme em relação ao aumento dos preços nos Estados Unidos.



O Fed anunciou nesta quarta-feira que vai encerrar antes do previsto seu programa de compras de ativos, abrindo, desta forma, a porta a três aumentos de sua taxa básica de juros em 2022, de olho precisamente no combate à inflação.



A inflação nos Estados Unidos estará acima do esperado, em 5,3%, em 2021 e 2,6% em 2022, informou o Fed ao final de sua última reunião de política monetária do ano.



Assim, para contrabalançá-la, porá fim a suas compras de ativos em março, três meses antes do anunciado inicialmente, o que lhe permitirá aumentar em seguida sua taxa de referência. Seus diretores concordaram em unanimidade que os aumentos comecem em 2022 e que haja até três altas.



"O fato de o Fed ter adotado uma atitude agressiva frente à inflação agradou os mercados, pois o Fed admitiu que tinha errado sobre a inflação e que vai cuidar disso", afirmou Peter Cardillo, da Spartan Capital, em alusão à avaliação anterior do organismo, que considerava que a alta dos preços nos Estados Unidos se devia a fatores sazonais. "É um elemento positivo para o mercado", assegurou.



Entre os valores do dia, destaque para as altas no setor tecnológico com Tesla (+1,82%), Facebook (Meta, +2,37%), Apple (+2,85%) e Google (+1,65%).



