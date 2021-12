Petróleo se recupera após queda de reservas nos EUA

Os preços do petróleo se recuperaram nesta quarta-feira (15) após uma queda maior do que o esperado das reservas comerciais da commodity nos Estados Unidos.



Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em fevereiro fechou em alta de 0,24%, a 73,88 dólares.



Em Nova York, enquanto isso, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em janeiro subiu 0,19% a 70,87 dólares.



Os preços começaram o dia em baixa, mas se recuperaram após a publicação do relatório de reservas nos Estados Unidos por parte da Agência americana de Informação sobre Energia (EIA).



As reservas comerciais de petróleo bruto nos Estados Unidos caíram muito mais do que o esperado pelo mercado na semana passada.



Na semana encerrada em 10 de dezembro, os estoques de cru caíram 4,6 milhões de barris (mb), situando-se em 428,3 mb, enquanto os analistas esperavam uma diminuição de apenas 1,7 mb.



Esta queda surpreendente das reservas pode ser atribuída em grande parte a um forte aumento da demanda, que subiu mais de 3,3 mb diários (mbd) em relação à semana anterior, a 23,1 mbd nos Estados Unidos. As exportações também aumentaram as exportações.



Enquanto se esperava uma alta, as reservas de gasolina também diminuíram em 700.000 barris.



Assim como nas semanas anteriores, as reservas estratégicas continuaram caindo, em 2 milhões de barris neste caso, para 598,9 mb.



"Fiquei surpreso", comentou Andy Lipow, da consultoria Lipow Oil Associates. "Em particular porque além das reservas comerciais, as reservas estratégicas caíram 2 mb. No total, entre o petróleo bruto e os produtos refinados, estamos em quase dez milhões de barris" de queda, sustentou.



A continuação da demanda elevada nas próximas semanas dependerá do sentimento do mercado sobre a covid, segundo Lipow, assim como "das medidas de confinamento, do trabalho remoto ou de eventuais cancelamentos de viagens", resumiu.