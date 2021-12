EUA cria comissão para avaliar seus erros no Afeganistão

O Congresso dos Estados Unidos votou nesta quarta-feira (15) a favor do estabelecimento de uma comissão para avaliar os erros cometidos na guerra de 20 anos no Afeganistão, após a vitória do Talibã.



A comissão faz parte de um pacote de defesa anual de US$ 768 bilhões amplamente aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes.



O presidente Joe Biden, que retirou as tropas americanas do Afeganistão em agosto, encerrando a guerra mais longa da história dos Estados Unidos, deve assinar a Lei de Autorização de Defesa Nacional nos próximos dias.



A Comissão sobre o Afeganistão incluirá 16 membros nomeados pelos dois principais partidos, e terá um ano a partir de sua primeira reunião para emitir um relatório inicial, e três anos de duração total.



"A Comissão irá realizar uma avaliação abrangente da guerra no Afeganistão e fazer recomendações para informar as operações futuras com lições estratégicas e táticas aprendidas, incluindo o impacto do aumento e diminuição de tropas e prazos estabelecidos", diz a legislação.



A comissão também analisará a decisão de George W. Bush de iniciar a guerra, bem como a política americana para o Afeganistão antes de 2001.



O projeto de lei aumenta os gastos com defesa dos Estados Unidos em US$ 28 bilhões em relação ao ano passado, a maior parte desses gastos não solicitados pelo governo Biden.



Também inclui um aumento salarial de 2,7% para militares e trabalhadores civis do Departamento de Defesa.