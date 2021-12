UE tenta salvar influência no Leste em cúpula marcada por tensão com Moscou

Os dirigentes da União Europeia (UE) adotaram uma postura firme em relação à Rússia nesta quarta-feira (15), durante uma cúpula com países do Leste para tentar renovar uma aliança com alguns dos vizinhos de Moscou.



O encontro da UE com países da associação oriental - Geórgia, Moldávia, Armênia, Azerbaijão e Ucrânia - acontece no momento em que a Rússia apresenta aos Estados Unidos uma série de demandas de segurança.



"Não somos apenas vizinhos, mas verdadeiros aliados", declarou o presidente do Conselho Europeu, o belga Charles Michel, durante a abertura da cúpula, dominada pela ameaça de uma nova intervenção militar russa na Ucrânia.



Michel admitiu que o encontro acontece em "tempos de tensão".



A UE deve encarar a frustração de não poder responder aos pedidos de adesão de seus parceiros do Leste, nem de entregar armas aos mesmos, para evitar dar um pretexto a Moscou para intervir militarmente na Ucrânia.



Por sua vez, o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou, antes da reunião, que vê com "preocupação" a situação na fronteira entre Rússia e Ucrânia. "Qualquer violação territorial terá um preço, um preço alto", advertiu.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, não esconde sua frustração, em um momento no qual a eventual entrada de seu país na Otan está bloqueada. Além disso, acusa a Alemanha de impor obstáculos às entregas de sistemas de armamento a seu país.



"Em algumas capitais, o medo continua sendo o sentimento que predomina", afirmou Zelensky em entrevista ao jornal italiano La Reppublica.



O presidente ucraniano se encontrou com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e com o presidente da França, Emmanuel Macron, e garantiu que a "Ucrânia não cederá a nenhuma provocação".



Moscou deseja bloquear a adesão à Otan e à UE das ex-repúblicas soviéticas que fazem fronteira com o bloco e com a Turquia.



O presidente russo, Vladimir Putin, pediu nesta quarta negociações "imediatas" com a Otan e os Estados Unidos para ter garantias para a segurança da Rússia pela situação na Ucrânia.



"Não podemos fazer nada. Alguns Estados-membros pressionam para aceitar a Geórgia e a Ucrânia na UE, mas, para outros, isso é impossível", explicou à AFP um ministro europeu.