África do Sul registra recorde de novos casos diários de covid-19

A África do Sul registrou nesta quarta-feira (15) seu maior número de casos diários de covid-19 desde o início da pandemia, apenas algumas semanas depois de detectar a nova variante ômicron.



O país registrou 26.976 infecções por covid-19 em 24 horas. O recorde diário anterior era de 26.485 contágios e foi alcançado em 3 de julho, durante a terceira onda pela variante delta.



A variante ômicron foi detectada pela primeira vez na África do Sul em novembro e gerou pânico no mundo todo pelo medo de que seja mais contagiosa que as outras variantes.



O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa deu positivo para covid-19 no domingo, mesmo estando totalmente vacinado, anunciou seu gabinete na segunda-feira.



Embora a variante ômicron tenha sido detectada em países do mundo inteiro, ainda não se sabe se causa sintomas mais graves ou se pode escapar da proteção oferecida pelas vacinas.



Durante o último recorde em julho, a África do Sul registrou 108 mortes pelo vírus. Nesta quarta-feira, 54 pessoas morreram por covid-19.



Até agora, os dados disponíveis sugerem que a vacina protege contra a ômicron.



Na semana passada, a África do Sul aprovou a terceira dose para todos os cidadãos maiores de 18 anos.



Até agora, mais de 17 milhões de pessoas estão vacinadas na África do Sul, o que representa um terço da população do país.