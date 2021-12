O Federal Reserve (Fed, banco central americano) anunciou nesta quarta-feira (15) que encerrará antes do previsto seu programa de compras de ativos em meio a pressões inflacionárias, abrindo, assim, a porta a três aumentos de suas taxas de juros de referência em 2022.



A inflação nos EUA ficará acima do esperado, em 5,3% em 2021 e 2,6% em 2022, informou o Fed ao final de sua reunião de política monetária. Assim, para contrabalançar a inflação, o banco central americano vai encerrar a suas compras de ativos em março, três meses antes do anunciado inicialmente, o que permitirá aumentar em seguida sua taxa de juros de referência. Seus diretores concordaram por unanimidade em que os aumentos comecem em 2022 e que haja até três aumentos.