Um migrante morto, um desaparecido e 78 foram resgatados na costa da Tunísia

Um total de 78 migrantes foram resgatados nesta quarta-feira (15) pela manhã na costa sudeste da Tunísia, após um naufrágio que deixou um morto e um desaparecido, anunciaram as autoridades e o Crescente Vermelho.



"Unidades da Marinha resgataram esta manhã 78 migrantes", anunciou o ministério da Defesa em um comunicado, informando também "ter recuperado o corpo de outro imigrante de nacionalidade egípcia".



Os imigrantes são do Egito, Bangladesh, Paquistão, Sudão, Guiné e Gana.



Os sobreviventes foram levados ao porto de El Ketef, na área de Ben Guerdane, à espera de irem para um alojamento, informou à AFP Mongi Slim, responsável do Crescente Vermelho na reigão de Medenine.



"As autoridades levaram o corpo de um imigrante, enquanto outro segue desaparecido", acrescentou Slim.



Segundo o ministério da Defesa, os migrantes - de entre 12 e 45 anos - partiram de Bokmash, perto de Zouara, no noroeste da Líbia, na madrugada de 14 para 15 de dezembro.