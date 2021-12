Biden descreve destruição provocada por tornados no Kentucky de 'quase inacreditável'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu aumentar a assistência federal ao Kentucky, enquanto inspecionava a destruição nas cidades devastadas por fortes tornados que deixaram pelo menos 88 mortos.



"O alcance e a escala desta destruição é quase inacreditável", declarou o presidente de 79 anos, após a visita às cidades de Mayfield e Dawson Springs.



"Esses tornados praticamente devoraram tudo em seu caminho", continuou Biden em Dawson Springs, no oeste do Kentucky. "Suas casas, seus negócios, seus locais de culto, seus sonhos, suas vidas".



O presidente anunciou que o governo federal arcará com 100% dos gastos com ajuda emergencial pelos próximos 30 dias, e que continuará fazendo "todo o necessário, durante o tempo que for preciso".



Biden caminhou por uma rua repleta de destroços em Mayfield, parou para conversar e estender a mão a uma mulher sentada entre os escombros de um prédio em ruínas.



De boné e roupa casual, o presidente também participou de uma prece com o prefeito da cidade e outras pessoas.



Antes de visitar Mayfield, uma cidade de 10.000 habitantes e Dawson Springs, com população de 2.500 pessoas, Biden recebeu um relatório sobre os danos causados pelos tornados da semana passada, que mataram pelo menos 74 pessoas no Kentucky e outras 14 nos estados vizinhos.



"Não há tornados vermelhos, não há tornados azuis", enfatizou Biden, em referência às cores que identificam os partidos Republicano e Democrata.



O governador do Kentucky, Andy Beshear, é democrata, mas os habitantes do estado votaram expressivamente no republicano Donald Trump nas eleições presidenciais de 2020.



Além da ajuda federal, foram enviados mais de 500 soldados da Guarda Nacional para ajudar com a aplicação da lei, o controle do tráfego e a recuperação da região, assim como voluntários e associações no campo para apoiar as vítimas.



- "Significa muito" -



"Agradecemos pelo presidente ter vindo a Mayfield", declarou à AFP Bryan Wilson, um advogado, enquanto examinava os escombros do prédio onde ficava seu escritório. "Significa muito".



Wilson, que conversou em meio ao barulho das equipes de construção que removiam os escombros, disse que explicou que estava tentando salvar arquivos legais, registros de clientes, computadores ou qualquer objeto que pudesse ajudar com a preservação de seu negócio.



Para ele, a visita de Biden é uma indicação de que as pessoas em Washington "se preocupam com as zonas rurais dos Estados Unidos". "E, com sorte, isso incentiva às pessoas a ficar, a reconstruir", completou.



Brad Mills, um ortodontista de 63 anos de Mayfield, enviou uma mensagem a Biden pedindo a agilização da assistência federal para o desastre.



"Tragam a ajuda federal de que precisamos", pediu Mills. "Por mais divididos que estejamos em tantas questões, temos um terreno comum aqui."



Enquanto Biden cruzava o Kentucky, meteorologistas avisavam que partes do Centro-Oeste americano estavam enfrentando um "dia meteorológico histórico", com rajadas de vento de até 160 quilômetros por hora e a possibilidade de tornados.



Biden, porém, falou com muita cautela sobre a relação entre esses tornados e as mudanças climáticas, enquanto em setembro, observando a devastação da tempestade Ida nos estados de Nova York e Nova Jersey, citou uma mudança climática de "alerta vermelho" e aproveitou para elogiar seus principais projetos de investimento.



"Temos que ser muito cuidadosos. Não podemos dizer com certeza absoluta que tudo isso está relacionado à mudança climática", declarou o presidente democrata na segunda-feira, classificando as tempestades da sexta-feira anterior de "incomuns".



