Lituânia retira representante diplomática na China por tensões com Taiwan

A Lituânia anunciou nesta quarta-feira (15) a retirada de sua representante diplomática na China e explicou que vai operar sua embaixada remotamente, devido às tensões entre os dois países em torno de Taiwan.



"Audra Ciapiene, responsável de negócios em exercício na China, está retornando para Vilnius para consultas", disse o Ministério das Relações Exteriores da Lituânia em um comunicado.



"Na ausência de um substituto diplomático em Pequim, a embaixada da Lituânia na China continuará suas operações remotamente", acrescentou.



O Ministério explicou que continuam as conversas sobre a embaixada da Lituânia na China e a representação deste país, enquanto Pequim decide se renova o credenciamento dos diplomatas lituanos.



No mês passado, a China rebaixou suas relações diplomáticas com a Lituânia e parou de emitir vistos no país báltico. A medida foi adotada em protesto contra a decisão, por parte de Vilnius, de permitir que Taiwan abrisse uma representação oficial no país com esse nome.



Pequim recusa o uso oficial da palavra Taiwan, com o objetivo de impedir que esta ilha, considerada parte de seu território, adquira legitimidade internacional.



Empresários lituanos denunciaram em dezembro que não podiam exportar seus produtos, porque estavam sendo bloqueados pela China na Alfândega.