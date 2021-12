Rússia entrega aos EUA lista de demandas de segurança

A Rússia anunciou nesta quarta-feira (15) que entregou aos Estados Unidos uma lista de "propostas" sobre as garantias legais que exige para manter sua segurança, a qual considera ameaçada no contexto das tensões na Ucrânia.



"Apresentamos hoje, por meio do Ministério russo das Relações Exteriores, nossas propostas concretas às autoridades americanas", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, a repórteres.



Segundo Ushakov, essas propostas, que "buscam elaborar garantias jurídicas para a segurança da Rússia", foram entregues à vice-secretária de Estado responsável pela Europa, Karen Donfried, que viajou a Moscou esta semana após uma visita a Kiev.



Ushakov acrescentou que trataria deste assunto por telefone durante o dia com um "chefe da administração dos Estados Unidos", sem dar mais detalhes.



Durante uma reunião por videoconferência na quarta-feira com o líder chinês, Xi Jinping, o presidente russo, Vladimir Putin, disse, que espera "a reação positiva dos americanos e da Otan a essas propostas", relatou este conselheiro do Kremlin.



Na terça-feira, Putin relançou seu pedido de negociações "imediatas" com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e com os Estados Unidos sobre essas garantias. A reivindicação foi feita a seu homólogo americano, Joe Biden, pela primeira vez, no início de dezembro.



A Rússia se opõe a uma expansão da Aliança Atlântica para o leste, abrangendo países com os quais faz fronteira, como a Ucrânia, e pede garantias jurídicas que excluam essa possibilidade no futuro.