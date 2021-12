ONU denuncia violações generalizadas dos direitos humanos na Ucrânia

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos denunciou nesta quarta-feira (15) violações dos direitos humanos em toda Ucrânia, mas os países ocidentais aproveitaram o debate para alertar sobre a pressão da Rússia na fronteira.



"Estamos preocupados com as restrições à liberdade de expressão de opiniões críticas e à participação em manifestações pacíficas sobre questões delicadas, assim como com a segurança dos defensores dos direitos humanos", em território ucraniano, afirmou a vice-alta comissária da agência, Nada al Nashif, durante a apresentação de um relatório sobre a Ucrânia cobrindo o período de 1º de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2021.



Os serviços do Alto Comissariado relataram incidentes com profissionais da imprensa e com críticos do governo. Também detalharam ataques, ameaças e intimidações contra defensores dos direitos humanos, das mulheres, da igualdade de gênero e das comunidade LGTBQ+.



Essas pessoas foram alvo de grupos que promovem a violência "em geral, com total impunidade".



Em resposta, a Ucrânia destacou que o presidente aprovou, em setembro, um decreto a favor do desenvolvimento da sociedade civil.



Nas regiões separatistas pró-russas do leste, este órgão da ONU denuncia "restrições" às liberdades fundamentais, dirigidas, em particular, contra os partidários de Kiev.



Com relação ao território da Crimeia, anexado pela Rússia, o Alto Comissariado "continua verificando as violações dos Direitos Humanos e do Direito Internacional Humanitário".