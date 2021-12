Justiça afirma que Rússia ordenou assassinato de checheno em território alemão

O assassinato de um exilado checheno em Berlim em 2019 foi ordenado pela Rússia - disse um juiz alemão na quarta-feira (15), ao ler o veredicto que condenou um cidadão russo à prisão perpétua por este crime.



Um tribunal de Berlim condenou à prisão perpétua Vadim Krasikov, conhecido como Vadim Sokolov, por assassinar a tiros Tornie Kavtarashvili, de 40 anos, em um parque em pleno centro de Berlim em 23 de agosto de 2019.



"As autoridades russas deram ao acusado a ordem para liquidar a vítima", disse o presidente do tribunal, Olaf Arnoldi, após a condenação do réu russo Vadim Krasikov por ter matado um ex-líder separatista checheno de origem georgiana.



O assassinato foi em "represália" pelo fato da vítima ter sido um opositor ao Kremlin, acrescentou o juiz.



A Rússia denunciou imediatamente a decisão "política" da Justiça alemã.



"Consideramos que este veredito não é objetivo, que é uma decisão política que afeta seriamente as relações russo-alemãs, que sem isso já eram difíceis", disse o embaixador russo em Berlim, Serguei Netshaevm, em nota.



"Isso nos deixa profundamente preocupados, representa um ato não amigável evidente e não ficará sem resposta", continuou.



Esta decisão da Justiça ocorre poucos dias depois da posse do novo governo alemão, em meio a crescentes tensões entre Rússia e os países ocidentais em relação à Ucrânia.



Pouco antes, o novo chanceler alemão Olaf Scholz alertou que a Rússia pagaria um "preço alto" em caso de violação das fronteiras ucranianas.



O Ocidente acusa o Kremlin de preparar uma invasão na Ucrânia e multiplica os alertas para a Rússia.



- A sangue frio -



O assassinato de Kavtarashvili piorou as já tensas relações entre Alemanha e Rússia.



Pouco depois desse assassinato, o governo da então chanceler Angela Merkel expulsou dois diplomatas russos em protesto pelo o que considerava uma falta de cooperação de Moscou nas investigações sobre o caso.



A Rússia, que nega qualquer envolvimento no assassinato, respondeu com uma medida de represália semelhante.



Segundo a Promotoria alemã, o condenado atirou duas vezes contra a vítima, com uma pistola equipada com um silenciador, e depois atirou na cabeça quando já estava no chão.



Krasikov foi detido pouco depois.



Durante o julgamento, a Promotoria alemã já havia acusado claramente as autoridades russas.



"O acusado foi comandante de uma unidade especial dos serviços secretos russos FSB", afirmou o promotor Lars Malkies, em 7 de dezembro.



"Ele liquidou um opositor político em represália", acrescentou, referindo-se a "um ataque evidentemente preparado há muito tempo" e executado a "sangue frio".



Mas o acusado disse durante o processo, por meio de seu advogado, que é Vadim Sokolov, "russo, solteiro e engenheiro" e se recusou a ser chamado Krasikov. "Não conheço ninguém com esse nome", alegou.



- "Cruel e sanguinário" -



Ex-líder separatista checheno, o georgiano lutou contra as forças russas entre 2000 e 2004. Morava com sua família na Alemanha desde 2016, onde havia pedido asilo. Seu assassino foi preso pouco depois.



Embora o Kremlin negue estar por trás desse assassinato, o presidente russo, Vladimir Putin, classificou a vítima como um "combatente muito cruel e sanguinário". Disse ter pedido sua extradição, que foi negada por Berlim.



O envolvimento de Moscou nunca foi comprovado, e o Kremlin sempre negou qualquer responsabilidade por esses atos.