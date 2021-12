'Vacina é insuficiente contra ômicron', diz agência europeia

Uma "ação forte" é "urgente" diante do rápido avanço da variante ômicron, e "a vacinação sozinha não será suficiente" - alertou o Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês), nesta quarta-feira (15).



"Na atual situação, a vacinação sozinha não permitirá impedir o impacto da variante ômicron, porque não há tempo para cobrir os déficits de vacinação existentes", declarou a diretora do (ECDC), Andrea Ammon, em um comunicado.



A agência europeia também elevou em um grau sua avaliação de risco dessa variante, para um nível "muito alto", e recomendou uma série de medidas. Entre elas, estão o retorno ao trabalho remoto e uma maior cautela nas comemorações e viagens de fim de ano.



Segundo o ECDC, é "muito provável" que a nova variante cause internações e mortes, para além das já previstas nas projeções anteriores concentradas na delta, até então dominante.



Para que a carga sobre o sistema de saúde continue sendo "administrável", o ECDC reiterou seu apelo à "reintrodução rápida e do fortalecimento" das chamadas medidas "não farmacêuticas" contra a covid-19, um termo que engloba restrições em geral.



"É urgente que se adotem medidas enérgicas para reduzir a transmissão, reduzir a pesada carga sobre os sistemas de saúde e proteger os mais vulneráveis nos próximos meses", acrescentou o ECDC, que abrange todos os 27 países da UE, Noruega e Islândia.



A variante ômicron se propaga "a uma taxa mais vista com qualquer outra variante", advertiu ontem a Organização Mundial da Saúde (OMS).



Diante desse quadro, a agência pediu que se usem todas as ferramentas anticovid disponíveis para evitar que os sistemas de saúde entrem em colapso.



Para o ECDC, usar máscaras, teletrabalho, evitar locais lotados e transporte público, ficar em casa quando doente, manter espaços arejados e um alto nível de higiene "continuam sendo uma prioridade".



Para os casos prováveis, ou confirmados, de ômicron, o rastreamento dos contatos também deve ser uma prioridade. Do mesmo modo, os testes também permanecem como "uma ferramenta importante", mesmo quando as pessoas estão vacinadas, assim como o isolamento de todos os casos positivos para covid-19.