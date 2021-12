Onze migrantes indonésios morrem em naufrágio na costa da Malásia

Ao menos 11 migrantes indonésios morreram e 25 estão desaparecidos após o naufrágio de um barco nesta quarta-feira (15) durante uma tempestade na costa da Malásia, segundo as autoridades malaias.



A embarcação que transportava 50 migrantes afundou hoje pela manhã ao sul do estado malaio de Johor, informou a Guarda Costeira.



"Lamentamos profundamente essa tragédia", disse à AFP o almirante Mohamad Zubil Mat Som, chefe da Guarda Costeira da Malásia. "Peço aos migrantes que não entrem ilegalmente na Malásia", acrescentou.



Os soldados encontraram os corpos de sete homens e quatro mulheres na costa durante uma patrulha.



Os indonésios geralmente tentam entrar na Malásia de forma irregular através do mar para encontrar trabalho no país vizinho, onde há uma prosperidade relativa.



Mas a viagem implica embarcar em barcos precários e os acidentes são recorrentes.



Milhões de migrantes de países pobres da Ásia, geralmente sem documentos, trabalham na construção, na indústria de transformação ou na agricultura na Malásia.