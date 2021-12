Bélgica pede 15 anos para réu principal em caso de migrantes sufocados em caminhão

A Procuradoria federal da Bélgica pediu 15 anos de prisão contra um vietnamita acusado de ter organizado parte da transferência dos 39 compatriotas encontrados mortos em um caminhão no Reino Unido em 2019.



O homem, de 45 anos, é o principal réu no processo que acontece até quinta-feira no tribunal correcional de Bruges, onde até um total de 23 pessoas são julgadas.



A procuradoria, que lidera o caso, o aponta como um "líder de uma organização criminosa" por tráfico de seres humanos, embora ele negue qualquer implicação.



A tragédia foi uma das mais dolorosas da crise migratória na Europa nos últimos anos e é objeto de processos judiciais em quatro países.



Em 23 de outubro de 2019, os corpos de 31 homens e oito mulheres vietnamitas, incluindo dois adolescentes de 15 anos, foram encontrados dentro de um caminhão estacionado em uma área industrial a leste de Londres.



O veículo havia chegado de barco do porto belga de Zeebrugge e, no interior, os migrantes morreram de asfixia e hipertermia devido às altas temperaturas.



O Ministério Público "está convencido de que o principal acusado é o líder da célula belga" deste tráfico, encarregado de supervisionar a sua recepção em Bruxelas antes do envio ao Reino Unido.



O resto dos réus - proprietários de abrigos, motoristas de táxi, gestores de logística, etc - podem ser punidos com penas de um a dez anos de prisão, dependendo do seu envolvimento.



No Reino Unido, os tribunais condenaram dois homens considerados organizadores da rede a 27 e 20 anos de prisão. Além disso, outras cinco pessoas receberam penas de três a 18 anos de prisão.