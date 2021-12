Pedido de 15 anos de prisão para motorista por cumplicidade no genocídio em Ruanda

A justiça francesa pediu 15 anos de prisão para um franco-ruandês acusado de cumplicidade em genocídio e crimes contra a humanidade, no primeiro julgamento na França contra um homem 'comum' pelo massacres dos tutsis em Ruanda em 1994.



Claude Muhayimana "contribuiu para o genocídio como condutor e motorista dos assassinos em um longo período de três meses", declarou o Ministério Público, para quem esse "ator do genocídio" foi uma "peça indispensável".



Este homem de 60 anos assegurou durante o julgamento que não tinha "conhecimento" do planejamento destes massacres, ao assegurar de que era um "simples motorista". Mas, segundo a denúncia, ajudou os militares e milicianos "de forma consciente" transportando-os para o local dos massacres.



Muhayimana, que reside na França onde obteve a nacionalidade em 2010, trabalhou em 1994 como motorista do hotel Guest House em Kibuye (oeste de Ruanda).



De abril a julho daquele ano, o regime extremista Hutu orquestrou o genocídio da minoria tutsi. Mais de 800.000 pessoas foram assassinadas, em uma das piores tragédias do século XX.



O julgamento, cujo veredicto está marcado para quinta-feira, é o primeiro na França contra um ruandês comum.



Os precedentes resultaram em prisão perpétua contra dois ex-prefeitos em 2016 e 25 anos de prisão contra um ex-capitão do exército em 2014.



Em maio de 2022, um novo processo terá início, neste caso contra o ex-presidente Laurent Bucyibaruta.