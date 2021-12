Boris Johnson questionado por rebelião conservadora e possível revés eleitoral

Cada vez mais enfraquecido politicamente, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson observa sua liderança em perigo depois que mais de 25% da bancada conservadora se rebelou contra suas medidas anticovid e antes de um possível revés eleitoral fatal.



Em uma votação na terça-feira à noite, 99 dos 361 deputados do Partido Conservador votaram contra a obrigatoriedade do passaporte sanitário para entrar em grandes eventos, como estádios de futebol ou casas noturnas.



Esta medida, e outras destinadas a frear o rápido avanço da variante ômicron do coronavírus, foi aprovada graças ao apoio da oposição trabalhista, que alegou defender o "interesse nacional", mas foi a maior rebelião interna contra Johnson desde sua chegada ao poder em 2019 e um duro revés para sua liderança e sua legitimidade.



"Foi uma mensagem muito clara de que os colegas (de partido) não estão felizes com a forma como o governo está atuando neste momento", declarou nesta quarta-feira a Times Radio o conservador Mark Harper, que integrou o governo da ex-primeira-ministra Theresa May, que renunciou há dois anos e meio por sua incapacidade de conseguir a aprovação para o acordo do Brexit entre seus próprios deputados.



A antecessora de Johnson enfrentou durante meses uma crescente rebelião que acabou resultando em uma moção de censura interna e sua renúncia.



"O Partido Conservador sempre foi muito implacável na hora de abrir mão de líderes que não funcionam", recordou à AFP o analista político Robin Pettitt.



Em uma entrevista ao canal Sky News, o deputado conservador Geoffrey Clifton-Brown antecipou um desafio à liderança de Johnson no início de 2022 caso Johnson, que "agora está em certo perigo, não consultar mais o partido".



- Gota d'água -



"No Parlamento acontecem todo tipo de coisas", declarou o ministro dos Transportes, Grant Shapps, também a Sky News.



"Governar é difícil, especialmente com algo como o coronavírus. Não há um livro didático. Não há um manual com o qual trabalhar. E vocês sabem que este governo fez algumas coisas em que não acertamos com o coronavírus e outras em que acertamos em cheio, como o programa de vacinação".



Um dos países mais afetados da Europa pela pandemia, com mais de 146.600 mortes confirmadas por covid-19, o Reino Unido, de 66 milhões de habitantes, observa a rápida propagação de casos da variante ômicron, que provocou pelo menos uma morte no país.



De acordo com o ministro da Saúde, Sajid Javid, a nova variante estaria infectando quase 200.000 pessoas por dia, mas o número de novos casos detectados na terça-feira - somando todas as variantes - era oficialmente de 59.610.



Para evitar o colapso dos hospitais, o Executivo anunciou a missão gigantesca de oferecer uma dose de reforço da vacina anticovid a todas as pessoas com mais de 18 anos até o fim do ano.



Isto significa um milhão de injeções por dia e, portanto, um grande desafio logístico. Mas Johnson viu sua popularidade disparar com o sucesso da primeira campanha de vacinação iniciada e espera repetir a proeza agora, em um momento de fragilidade por escândalos como as supostas festas de Natal em Downing Street no fim de 2020, quando tais encontros estavam proibidos pela pandemia, e as acusações de clientelismo e corrupção.



Entre as acusações, o polêmico primeiro-ministro provocou indignação recentemente ao tentar mudar as normas parlamentares para ajudar o deputado conservador Owen Paterson, denunciado por pressionar membros do governo para defender duas empresas para as quais atuava com consultor remunerado.



Na quinta-feira, a localidade de North Shropshire organizará eleições legislativas parciais para preencher a vaga de Paterson, que renunciou, e o país está de olho nesta pequena circunscrição rural do centro da Inglaterra.



Caso os conservadores sejam derrotados neste reduto tradicional no que virou um plebiscito sobre Johnson, esta pode ser a gota d'água do descontentamento interno.