Países europeus começam a vacinar crianças, mas 'só a vacina não basta'

Espanha e outros países europeus iniciaram nesta quarta-feira (15) a vacinação contra a covid-19, mas "só a vacinação não basta" para frear a variante ômicron, que em janeiro poderia ser dominante na região, alertou o centro europeu de doenças.



A dez dias do Natal, o Centro Europeu para a Prevenção e o Controle de Doenças (ECDC) pediu a reintrodução de "ações fortes e urgentes" contra o rápido avanço da variante, entre elas o retorno ao teletrabalho e uma prudência maior nas celebrações de fim de ano.



No entanto, um endurecimento das medidas sanitárias pode ser difícil de implementar em algumas regiões da Europa após quase dois anos de pandemia.



Na Alemanha, a polícia interveio nesta quarta-feira em Dresden (Saxônia), reduto do movimento antivacinas e de extrema direita, após ameaças de morte proferidas no Telegram contra o ministro-presidente regional Michael Kretschmer.



A polícia suspeita que alguns membros do grupo que proferiu as ameaças "poderiam estar em posse de armas reais e balestras", um tipo de arma medieval.



No Parlamento, o novo chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que seu país "se defenderá" de uma "minoria de extremistas" antivacinas.



Em certas regiões do país, como em Baviera ou Berlim, as autoridades começaram a vacinar os menores de 12 anos, faixa etária atualmente mais afetada pelas infecções, para a qual a agência europeia de medicamentos autorizou a aplicação da vacina Pfizer-BioNTech no final de novembro.



Dinamarca, Áustria, Grécia, Hungria também iniciaram a imunização deste setor da população.



- Recorde de casos no Reino Unido -



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu nesta quarta-feira no Parlamento Europeu que a ômicron pode ser "a nova variante dominante na Europa em meados de janeiro".



O Reino Unido registrou um recorde de novos casos diários de covid-19 desde o início da pandemia, com 78.610 novos casos em 24 horas.



O recorde diário anterior era de 68.053 em 8 de janeiro, em pleno avanço da variante alfa.



Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), as crianças de 5 a 14 anos são atualmente as mais afetadas pela pandemia, às vezes com taxas duas a três vezes maiores do que as do restante da população.



A Agência Europeia de Medicamentos autorizou em 25 de novembro a vacinação de crianças de 5 a 11 anos com uma versão mais fraca que a dos adultos da vacina da Pfizer.



- "Para abraçar sem limites" -



Um dos países com as mais altas taxas de vacinação da Europa e onde os antivacinas são minoria, a Espanha passou a imunizar crianças entre 5 e 11 anos em escolas, centros de vacinação e hospitais, dependendo das regiões.



O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, disse esperar que a aplicação de vacinas em crianças faça de seu país "um exemplo para o mundo".



Uma pesquisa do instituto Appinio mostra que 74% dos pais espanhóis com filhos entre 5 e 11 anos pretendem vaciná-los.



Magdalena, de 11 anos, recebeu sua primeira dose nesta quarta-feira no hospital Príncipe das Austúrias de Alcala de Henares, nos arredores de Madri.



"Não fiquei nervosa", afirma. "Fiquei muito feliz, porque já queria me vacinar há muito tempo".



O governo lançou um anúncio na televisão para promover a imunização. Nele, algumas crianças dizem que é sua vez de levarem a picada "para abraçar sem limites", "para ajudar a acabar com o vírus" e "para proteger os idosos".



Na Grécia, o ministro da Educação, Niki Kerameus, foi um dos primeiros a levar o filho ao hospital para receber a vacina. O país já tem mais de 30.000 agendamentos para a aplicação das doses em crianças.



A França aprovou a vacinação apenas para crianças com risco de desenvolver uma forma grave da doença, mas o governo cogita expandir a medida para todos, de forma voluntária.



Outros países europeus, como Itália, Polônia, Portugal, República Tcheca, Chipre, ou as nações bálticas, iniciarão campanhas similares nos próximos dias. Alguns ainda debatem o que deve ser feito.



A Suíça tem a aprovação da agência reguladora, mas provavelmente a campanha começará apenas em janeiro. Bélgica e Reino Unido aguardam as recomendações de suas agências reguladoras.



A vacinação das crianças já começou em vários países, como Estados Unidos, Dinamarca, algumas regiões da Áustria, Bolívia, ou Chile - neste último caso, a partir dos 3 anos.



Nos Estados Unidos, primeiro grande país a ampliar a vacinação para os pequenos, mais cinco milhões de crianças já foram imunizadas.



