Papa ora pelo 'pobre Haiti'

O papa Francisco convidou à oração pelo "pobre Haiti", que "sofre tanto", ao lembrar, na quarta-feira (15), a nova tragédia que assola este país, após a morte de pelo menos 62 pessoas na explosão de um caminhão-tanque em Cap Haitien.



"Pobre Haiti, um após o outro, essa boa gente sofre tanto", lamentou o papa, ao final da audiência geral na sala Paulo VI, no Vaticano.



"Uma explosão devastadora, na qual muitas pessoas perderam a vida, entre elas muitas crianças", acrescentou o pontífice.



"Expresso minha proximidade para com os habitantes dessa cidade e com os familiares das vítimas e de todos os feridos. Convido vocês a se unirem em oração por estes irmãos e irmãs que foram duramente atingidos", acrescentou.



As autoridades e o pessoal de saúde temem o aumento do total de mortos, devido ao elevado número de feridos em estado crítico.



Esta explosão foi a mais recente tragédia a afetar este país caribenho devastado pela pobreza, pela violência das gangues, pela paralisia política e pela falta de combustível.



Em 12 de janeiro de 2010, o Haiti foi arrasado por um potente terremoto que devastou Porto Príncipe e várias localidades do país. Além de deixar mais de 200.000 mortos, o sismo aprofundou a crise econômica local.



Soma-se a isso a profunda crise política que reina desde então e que teve seu momento mais crítico em julho deste ano. Neste mês, um comando assassinou o então presidente haitiano, Jovenel Moise. O episódio ainda está sob investigação e envolve estrangeiros.