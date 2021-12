Scholz afirma que Alemanha se defenderá após operação policial contra antivacinas

O novo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, afirmou nesta quarta-feira (15) que o país se defenderá contra uma "minoria de extremistas" antivacinas, após uma operação policial em resposta a ameaças de morte contra líderes políticos que apoiam as medidas contra a pandemia.



A polícia da Saxônia, leste da Alemanha, apoiada pelas forças especiais de intervenção, executou uma operação nesta quarta-feira em Dresden, depois que o ministro-presidente regional, Michael Kretschmer, recebeu ameaças de morte por parte de opositores à vacinação.



O chanceler Scholz, que assumiu o cargo na semana passada, afirmou que a Alemanha "não permitirá que uma pequena minoria de extremistas tente impor sua vontade ao conjunto da sociedade".



Scholz fez as declarações pouco depois da operação, que aconteceu em vários pontos de Dresden e foi uma consequência da infiltração de jornalistas do canal público ZDF em um grupo do aplicativo de mensagens criptografadas Telegram em que ameaças de morte foram supostamente feitas contra Michael Kretschmer.



O ministro-presidente da Saxônia, que pertence ao partido conservador CDU, é favorável à vacinação.



"As declarações de alguns membros do grupo sugerem que eles poderiam estar de posse de armas", afirmou a polícia em um comunicado, sem especificar se aconteceu alguma prisão.



As autoridades suspeitam da "preparação de atos violentos que ameaçam o Estado", explicou a polícia no Twitter.



A Alemanha tem um forte movimento de oposição às restrições desde o início da pandemia.



O movimento está particularmente presente na Saxônia, land que integrava a ex-Alemanha Oriental, uma das regiões mais afetadas pela atual onda de contágios de covid-19 e que tem uma taxa de vacinação inferior à média nacional.



- "Negação da realidade" -



"O que existe atualmente na Alemanha é a negação da realidade, as histórias de conspiração absurdas, a desinformação deliberada e o extremismo violento", lamentou o chefe de Governo diante do Parlamento, antes de prometer uma resposta "utilizando todos os recursos de nosso Estado de direito democrático".



"Sejamos claros: uma pequena minoria em nosso país se afastou de nossa sociedade, de nossa democracia, de nossa comunidade e de nosso Estado, e não apenas da ciência, da racionalidade e da razão", disse no Parlamento o social-democrata Scholz , que sucedeu na semana passada a conservadora Angela Merkel como chefe de Governo.



No dia 8 de dezembro, a justiça alemã abriu uma investigação após a exibição de uma reportagem na televisão que revelou o conteúdo das mensagens deste grupo do Telegram com uma centena de membros, "unidos por sua oposição à vacina, ao Estado e à política de saúde atual", afirmou o Ministério Público.



As mensagens de áudio defendiam a oposição, "com armas se necessário", às medidas em vigor, e citavam os líderes políticos, em particular Kretschmer.



No início do mês, os opositores às restrições anticovid protestaram diante da casa do ministro da Saúde da Saxônia, o que provocou a indignação dos políticos.



Diante do avanço da quarta onda da pandemia, o governo alemão decidiu reforçar as restrições para as pessoas não vacinada, que agora estão sem acesso à maioria dos locais públicos, restaurantes e estabelecimentos comerciais não essenciais.



O número de opositores às medidas sanitárias que estariam dispostos a recorrer à violência na Alemanha seria de 15.000 a 20.000, afirmou em uma entrevista ao jornal Bild o especialista do Partido Social-Democrata para questões de segurança, Sebastian Fiedler.