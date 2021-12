Magnata russo do carvão é detido por acidente mortal em mina da Sibéria

O bilionário russo do carvão Mikhail Fediaev foi preso após o acidente em uma de suas minas em novembro, na Sibéria, que deixou 51 mortos -anunciaram os investigadores nesta quarta-feira (15).



O proprietário do grupo SDS-Ugol e outros três funcionários da empresa foram detidos, sob as acusações de violações das normas de segurança industrial e de abuso de autoridade, disse o Comitê Investigativo da Rússia.



"Os investigadores pretendem pedir a prisão preventiva de todas as pessoas detidas", acrescentou o comitê.



Embora acidentes industriais sejam comuns na Rússia, é raro que magnatas muito ricos e influentes sejam processados, ou presos.



Fediaiev, de 59 anos, é uma figura importante da região de Kemerovo, na Sibéria, onde o setor de mineração é o motor da economia.



Em 25 de novembro passado, 51 pessoas - incluindo cinco socorristas - morreram em um acidente em uma mina de carvão em Listviajnaya, pertencente ao SDS-Ugol.



Uma explosão causada por uma mistura de oxigênio e metano pode ter provocado o acidente. Neste momento, havia 285 pessoas na mina.



Os acidentes em minas na Rússia estão, frequentemente, relacionados com o desrespeito das normas de segurança, com a má gestão, ou com a deterioração das instalações.



O acidente mais mortal dos últimos anos foi em maio de 2010. Deixou 91 mortos e mais de 100 feridos na mina Raspadskaya, também na região de Kemerovo, onde há muitas jazidas de carvão.