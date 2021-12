Juiz impede tentativa de Trump de bloquear acesso a suas declarações fiscais

Um juiz federal dos Estados Unidos rejeitou na terça-feira a tentativa do ex-presidente Donald Trump de evitar que o Congresso tenha acesso a suas declarações de impostos.



O juiz Trevor McFadden afirmou que a equipe de defesa de Trump, que luta contra os esforços democratas para ter conhecimento de suas declarações fiscais há dois anos, está "equivocada na lei".



Trump deseja manter a privacidade de suas declarações de impostos, apesar das promesas feitas em 2016 de divulgá-las.



O ex-presidente alega que os esforços da Câmara de Representantes tem apenas motivos políticos.



O congressista democrata Richard Neal, presidente do comitê da Câmara de Representantes que liderou a tentativa de ter acesso às declarações, afirmou que a decisão "não é uma surpresa, a lei está claramente do lado do comitê".



Em agosto, o Departamento de Justiça ordenou ao Tesouro que proporcione ao comitê seis anos de registros fiscais que Trump se recusou a tornar públicos.



Os presidentes dos Estados Unidos não são legalmente obrigados a revelar detalhes de suas finanças pessoais, mas todos deram este passo desde Richard Nixon.



O comitê do Congresso tem o direito de divulgar as declarações, mas a sentença do juiz inclui uma advertência contra a medida.



"Poderia não ser apropriado nem prudente publicar as declarações, mas o presidente (do comitê) tem o direito de fazê-lo", afirmou o magistrado.