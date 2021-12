Tribunal de Hong Kong ordena liquidação da empresa matriz do jornal Apple Daily

Um tribunal de Hong Kong ordenou a liquidação da empresa matriz do Apple Daily, em mais um golpe para o já fechado jornal pró-democracia.



O juiz Jack Wong aceitou o pedido do governo para liquidar a empresa Next Digital após uma breve audiência.



Não está claro como a decisão afetará a publicação do Apple Daily em Taiwan, que opera como uma subsidiária financeiramente independente.



O escritório da Next Digital em Taiwan não respondeu aos pedidos de comentário.



O Apple Daily fechou este ano depois que seus bens foram congelados com base em uma lei de segurança nacional que a China impôs em Hong Kong para sufocar a dissidência.



O proprietário do jornal, Jimmy Lai, de 74 anos, e vários diretores foram detidos e acusados pelos textos críticos publicados pelo jornal.



Todos enfrentam a possibilidade de sentenças de prisão perpétua caso sejam condenados pelas acusações de conspirar com forças estrangeiras para apoiar as sanções contra a China.



Lai já foi condenado à prisão por ter participado em manifestações pró-democracia nos últimos anos.



As autoridades locais buscam limitar a liberdade de imprensa em Hong Kong, enquanto Pequim molda a cidade à sua própria imagem após as grandes, e às vezes violentas, manifestações pró-democracia de 2019.



A Associação Mundial de Jornais e Editores concedeu recentemente a Lai e ao Apple Daily a "Caneta de Ouro", seu prêmio anual à liberdade de imprensa.



A associação elogiou o jornal como um "símbolo de democracia e dissidência". Também considerou Lai um crítico do controle de Pequim sobre Hong Kong.