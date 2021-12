Canadá destina bilhões de dólares a crianças indígenas discriminadas

O Canadá destinou nesta terça-feira (14) 40 bilhões de dólares canadenses (31 bilhões de dólares americanos) para indenizar crianças indígenas que sofreram discriminação em abrigos, em um reajuste fiscal decorrente de uma recuperação econômica mais rápida do que o esperado após a recessão da pandemia.



O dinheiro foi reservado para resolver uma ação judicial que concluiu que o governo havia financiado menos serviços para crianças indígenas em comparação com as crianças não indígenas.



A ministra das Finanças, Chrystia Freeland, anunciou que metade dos fundos iria para a compensação de crianças e suas famílias e a outra metade para uma reforma no sistema.



"Sabemos que pagar nossa dívida histórica com os povos indígenas é primordial e que devemos agir para garantir que essas injustiças não voltem a acontecer", declarou ela.



Em 2019, um tribunal ordenou que o governo pagasse 40 mil dólares canadenses por cada menor de idade separado de sua família e enviado para lares fora de sua comunidade indígena.



Ottawa pediu a um tribunal federal de apelações em setembro que revertesse a decisão, enquanto buscava um acordo negociado. Essas conversas ainda estão em andamento.



Nesse contexto, as descobertas de mais de 1.300 túmulos não identificados em antigos internatos indígenas, onde muitos alunos sofriam de desnutrição e abusos, impulsionaram a reconciliação com os 1,7 milhão de indígenas do Canadá.



"Dinheiro não significa justiça", disse a chefe nacional da Assembleia das Primeiras Nações, RoseAnne Archibald, sobre a indenização concedida. "No entanto, indica que estamos no caminho da cura."



Segundo as projeções, o déficit do país este ano deve diminuir ligeiramente de uma previsão orçamentária de abril, para 327,7 bilhões de dólares canadenses, enquanto a dívida nacional deve chegar a 1.048,7 bilhões, ou 47, 6% do PIB. O crescimento também deve ser menor: 4,6%.