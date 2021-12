Equador proíbe eventos públicos durante Natal e Ano Novo por pandemia

O Equador proibiu nesta terça-feira (14) a celebração em espaços públicos de procissões e festas por ocasião do Natal e do Ano Novo devido ao aumento dos casos de covid-19, informou a ministra da Saúde, Ximena Garzón.



"Nos espaços públicos [haverá] proibição de eventos como shows, 'pases del niño' [festa típica de Natal no país], procissões, novenas", disse Garzón em uma roda de imprensa.



A ministra acrescentou que também estão vetados os festivais de fim de ano e a queima de "monigotes" (um tipo de boneco) em locais públicos, uma tradição do 31 de dezembro no Equador, similar à malhação do Judas durante a Páscoa no Brasil.



As autoridades sanitárias também reduziram para 75% o limite de capacidade para centros de exposições, igrejas e centros comerciais. No caso dos restaurantes, o limite será de 50% e os frequentadores deverão apresentar obrigatoriamente o certificado de vacinação contra a covid-19.



As medidas foram tomadas após o aumento "significativo" de infecções, assinalou a ministra. A maioria dos novos casos foram reportados nas províncias litorâneas de Guayas y Manabí, e na andina Pichincha, cuja capital é Quito.



O Equador, que foi um dos primeiros focos da pandemia na América do Sul, registra 533.588 infectados (3.014 casos por cada 100.000 habitantes) e 33.562 óbitos desde fevereiro de 2020, quando foi detectado o primeiro contágio.



Ao menos 12 dos 17,7 milhões de habitantes do país já receberam o esquema completo de vacinação e mais de 700.000 foram inoculados com a terceira dose de reforço.