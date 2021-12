Wall Street fecha em queda, afetada por inflação e à espera do Fed

A bolsa de Nova York fechou em queda nesta terça-feira (14), influenciada por um indicador de inflação recorde e à espera dos resultados da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano), que termina na quarta.



O Dow Jones fechou, assim, com 35.544,18 pontos, em queda de 0,30%; o tecnológico Nasdaq fechou em 15.237,63, em queda de 1,14%, e o S&P; 500 fechou em 4.634,09, em queda de 0,75%.



O mercado começou a cair após um indicador de preços ao produtor em alta de 9,6% em 12 meses, um recorde desde que o índice PPI é publicado para medir sua evolução em anos móveis.



O indicador pôs mais pressão sobre o Fed, que começou na terça-feira sua reunião de política monetária, que terminará na quarta, com um comunicado e a coletiva de imprensa habitual de seu presidente, Jerome Powell.



Em Wall Street, "o que pesou nos índices foram, sobretudo, os valores tecnológicos", destacou Tom Cahill, da Ventura Wealth Management.



Assim, registraram quedas Microsoft (-3,26%), Adobe (-6,60%), Alphabet (matriz de Google, -1,18%) e Salesforce (-3,83%).



"Os gestores de carteiras rodam suas posições antes do anúncio do Fed", explicou Cahill. "Se o Fed endurecer sua política monetária, os valores que apresentam múltiplos elevados (preços altos da ação em relação a seus benefícios) vão sofrer mais. Portanto, (os investidores) se reposicionam nesta perspectiva", explicou.



Um ajuste monetário significaria uma perda de liquidez, o que poderia penalizar empresas cujos preços já estão altos.