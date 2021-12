Ex-condenado por assassinato de Malcolm X processa estado de Nova York

Um dos dois homens que foram absolvidos pelo assassinato do histórico líder dos direitos civis americano, Malcolm X, e que passaram décadas na prisão, acionou judicialmente nesta terça-feira (14) o estado de Nova York exigindo 20 milhões de dólares de indenização.



Muhammad A. Aziz foi absolvido no mês passado por um juiz americano que reconheceu que ele havia sido vítima de um erro judicial.



"Os responsáveis que me privaram da minha liberdade e que privaram a minha família de um marido, um pai e um avô deveriam prestar contas", declarou Aziz, de 83 anos, no comunicado em que anunciou o processo.



Os advogados do ex-condenado também notificaram a cidade de Nova York de que planejam processá-la e pedir 40 milhões de dólares de indenização a seu cliente, a menos que cheguem a um acordo no prazo de 90 dias.



Os defensores anunciaram que também vão apresentar processos similares em nome da família de Khalil Islam, o segundo homem condenado injustamente pelo assassinato de Malcom X, e que faleceu em 2009.



Durante mais de 50 anos, o registro oficial afirmava que três integrantes do grupo nacionalista negro Nation of Islam, ao qual Malcolm X havia renunciado pouco antes de morrer, atiraram contra o histórico líder enquanto ele discursava em um salão no Harlem, em Nova York.



Aziz, Islam e um terceiro indivíduo, Mujahid Abdul Halim, foram condenados em 1966, apesar de muitas vozes autorizadas terem questionado sua culpabilidade por muito tempo.



Halim, que agora tem 80 anos e saiu da prisão em 2010, confessou o assassinato, mas sempre afirmou que os outros dois eram inocentes.



Em 2020, o caso foi reaberto após o lançamento série documental da Netflix "Quem matou Malcolm X?".



A investigação de 22 meses realizada conjuntamente pelo escritório do procurador do distrito de Manhattan e os advogados dos dois homens determinou que os promotores, o FBI e o Departamento de Polícia de Nova York retiveram provas que provavelmente teriam levado à sua absolvição.



Aziz foi condenado à prisão perpétua em 1966, mas foi libertado em 1985. Também condenado à prisão perpétua, Islam foi libertado em 1987. A juíza de Nova York Ellen Biben autorizou a exoneração das penas de Aziz e Islam em 18 de novembro.



Nascido como Malcolm Little em 1925, Malcolm X se tornou um dos líderes dos direitos civis mais influentes dos Estados Unidos, ao lado de Martin Luther King Jr.



